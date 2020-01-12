Польща наполягає на міжнародному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач наголосив, що розслідування обставин катастрофи українського літака в Ірані має бути міжнародним. За його словами, після такого розслідування усі винуватці трагедії повинні понести покарання.
Свої сподівання про те, що розслідування буде міжнародним, Марцін Пшидач висловив в ефірі радіо ZET.
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Сподіваюся, що слідство матиме міжнародний характер. Міжнародні експерти, зокрема від компанії Boeing, вже перебувають на місці катастрофи. Там також є і українські експерти,
– підкреслив дипломат.
За його словами, міжнародне слідство має підтвердити, що український авіалайнер був збитий Іраном випадково, як про це говорить офіційний Тегеран.
"Ми сподіваємося, що винні будуть притягнуті до відповідальності. На жаль, загиблих ніхто не поверне, але відповідальність у вигляді відшкодування з боку Ірану сім'ям загиблих повинна бути", – резюмував заступник глави польського МЗС.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне
- Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (загалом 11 українців). Ніхто із них не вижив.
- Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
- Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
- 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Україна вимагатиє від Ірану повної компенсації та розслідування трагедії.
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