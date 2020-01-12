Польща наполягає на міжнародному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач наголосив, що розслідування обставин катастрофи українського літака в Ірані має бути міжнародним. За його словами, після такого розслідування усі винуватці трагедії повинні понести покарання.

Свої сподівання про те, що розслідування буде міжнародним, Марцін Пшидач висловив в ефірі радіо ZET.

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Сподіваюся, що слідство матиме міжнародний характер. Міжнародні експерти, зокрема від компанії Boeing, вже перебувають на місці катастрофи. Там також є і українські експерти,

– підкреслив дипломат.

За його словами, міжнародне слідство має підтвердити, що український авіалайнер був збитий Іраном випадково, як про це говорить офіційний Тегеран.

"Ми сподіваємося, що винні будуть притягнуті до відповідальності. На жаль, загиблих ніхто не поверне, але відповідальність у вигляді відшкодування з боку Ірану сім'ям загиблих повинна бути", – резюмував заступник глави польського МЗС.

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