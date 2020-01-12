06:13
12 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: МЧС вберегло РПЦ від пожеж. Маленькі кораблики для маленького Пині
      Вєсті Кремля
      16:50, 11 січня
      Вєсті.UA. Жир: Таємна місія Зеленського в Омані. Географічний кретинізм
      Вєсті.UA
      16:37, 11 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Польща наполягає на міжнародному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані

      52 Читать новость на русском
      Розслідування обставин катастрофи літака МАУ в Ірані має бути міжнародним, – МЗС Польщі / Getty Images

      Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач наголосив, що розслідування обставин катастрофи українського літака в Ірані має бути міжнародним. За його словами, після такого розслідування усі винуватці трагедії повинні понести покарання.

      Свої сподівання про те, що розслідування буде міжнародним, Марцін Пшидач висловив в ефірі радіо ZET.

      Важливо! Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео

      Сподіваюся, що слідство матиме міжнародний характер. Міжнародні експерти, зокрема від компанії Boeing, вже перебувають на місці катастрофи. Там також є і українські експерти,
      – підкреслив дипломат.

      За його словами, міжнародне слідство має підтвердити, що український авіалайнер був збитий Іраном випадково, як про це говорить офіційний Тегеран.

      "Ми сподіваємося, що винні будуть притягнуті до відповідальності. На жаль, загиблих ніхто не поверне, але відповідальність у вигляді відшкодування з боку Ірану сім'ям загиблих повинна бути", – резюмував заступник глави польського МЗС.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко про головне

      • Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (загалом 11 українців). Ніхто із них не вижив.
      • Іран спочатку заявив, що трагедія сталася через технічні проблеми літака. Проте президент МАУ Євгеній Дихне одразу повідомив, що літак був справним, бо за 2 дні до авіакатастрофи проходив технічне обслуговування.
      • Згодом розвідки США, Канади, Нідерландів та Великої Британії заявили, що український літак збила ракета Ірану.
      • 11 січня Іран офіційно повідомив, що його військові випадково збили пасажирський літак МАУ. Відповідальність взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Україна вимагатиє від Ірану повної компенсації та розслідування трагедії.
      Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській
      сьогодні
      760
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Жертви Новини Польщі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 02:25 Протести в Ірані через збиття літака МАУ: останні новини з Тегерану – фото, відео
      Наталя Боднар 1596
      11 січня , 23:35 Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 41753
      11 січня , 22:23 Головні новини 11 січня: Іран підтвердив, що збив літак МАУ, а в Тегерані розпочалися протести
      Наталія Пристанська 2007
      11 січня , 19:00 Иран три дня лгал миру
      Юрій Бутусов 1319
      11 січня , 16:35 Українські спортсмени між патріотизмом і грошима
      Станіслав Безушко 2560
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук