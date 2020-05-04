Польша ослабляет карантин: открыли гостиницы и торговые центры

Польша ослабляет карантинные ограничения, которые ввели из-за вспышки коронавирус.а 4 мая в стране начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили требования.

Отели и ТРЦ могут работать только с соблюдением определенных условий. В частности, в гостиницах гостей не могут селить в общие номера. Также не разрешено пользоваться бассейнами, дискотеками и детскими комнатами, сообщает RMF24.

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В торгово-развлекательных центрах людям необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Также с 4 мая могут открыться для посетителей магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимают местные органы санитарного контроля.

Обратите внимание! В Польше сообщили, что детские сады и школы возобновят работу не раньше 24 мая.

Коронавирус в Польше

Сейчас в стране зафиксировано 13 693 случая коронавируса, из них 678 – летальные. От COVID-19 выздоровели 3 945 человек.

С 20 апреля Польша начала ослабление карантина. Открыли парки, леса и скверы. Также разрешили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах.

Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работали только продуктовые магазины и аптеки.

Из-за пандемии коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.



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