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      Польша ослабляет карантин: открыли гостиницы и торговые центры

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      Польша ослабила карантин: открыли гостиницы и ТРЦ 4.05.2020
      У Польщі відкрили ТРЦ / RMF24

      Польша ослабляет карантинные ограничения, которые ввели из-за вспышки коронавирус.а 4 мая в стране начали работать торгово-развлекательные центры и гостиницы. Однако к их работе установили требования.

      Отели и ТРЦ могут работать только с соблюдением определенных условий. В частности, в гостиницах гостей не могут селить в общие номера. Также не разрешено пользоваться бассейнами, дискотеками и детскими комнатами, сообщает RMF24.

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      В торгово-развлекательных центрах людям необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

      Также с 4 мая могут открыться для посетителей магазины, музеи, выставки и библиотеки. Однако решения по ним принимают местные органы санитарного контроля.

      Обратите внимание! В Польше сообщили, что детские сады и школы возобновят работу не раньше 24 мая.

      Коронавирус в Польше

      • Сейчас в стране зафиксировано 13 693 случая коронавируса, из них 678 – летальные. От COVID-19 выздоровели 3 945 человек.
      • С 20 апреля Польша начала ослабление карантина. Открыли парки, леса и скверы. Также разрешили пребывание большего количества людей в магазинах и храмах.
      • Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работали только продуктовые магазины и аптеки.
      • Из-за пандемии коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

      що робити після повернення додому
      Что делать после возвращения домой / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Польши
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