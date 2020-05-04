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      Польща послаблює карантин: відкрили готелі та торгові центри

      - Читать новость на русском
      Польща послабила карантин: відкрили готелі і торгові центри 4.05.2020
      У Польщі відкрили ТРЦ / RMF24

      Польща послаблює карантинні обмеження, які запровадили через спалах коронавірусу. 4 травня в країні почали працювати торгово-розважальні центри та готелі. Проте до їх роботи встановили вимоги.

      Готелі та ТРЦ можуть працювати лише з дотриманням певних умов. Зокрема, у готелях гостей не можуть поселяти у спільні номери. Також не дозволено користуватись басейнами, дискотеками та дитячими кімнатами, інформує RMF24.

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      У торгово-розважальних центрах людям необхідно носити маску та дотримуватись соціальної дистанції.

      Також з 4 травня можуть відчинитись для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки. Проте рішення щодо них ухвалюють місцеві органи санітарного контролю.

      Зверніть увагу! У Польщі повідомили, що дитячі садки та школи відновлять роботу не раніше 24 травня.

      Коронавірус у Польщі

      • Наразі в країні зафіксовано 13 693 випадки коронавірусу, з них 678 – летальні. Від COVID-19 одужали 3 945 осіб.
      • З 20 квітня Польща розпочала послаблення карантину. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.
      • Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працювали лише продуктові магазини та аптеки.
      • Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

      що робити після повернення додому
      Що робити після повернення додому / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Польщі
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