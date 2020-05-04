Польща послаблює карантин: відкрили готелі та торгові центри

Польща послаблює карантинні обмеження, які запровадили через спалах коронавірусу. 4 травня в країні почали працювати торгово-розважальні центри та готелі. Проте до їх роботи встановили вимоги.

Готелі та ТРЦ можуть працювати лише з дотриманням певних умов. Зокрема, у готелях гостей не можуть поселяти у спільні номери. Також не дозволено користуватись басейнами, дискотеками та дитячими кімнатами, інформує RMF24.

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У торгово-розважальних центрах людям необхідно носити маску та дотримуватись соціальної дистанції.

Також з 4 травня можуть відчинитись для відвідувачів книгарні, музеї, виставки та бібліотеки. Проте рішення щодо них ухвалюють місцеві органи санітарного контролю.

Зверніть увагу! У Польщі повідомили, що дитячі садки та школи відновлять роботу не раніше 24 травня.

Коронавірус у Польщі

Наразі в країні зафіксовано 13 693 випадки коронавірусу , з них 678 – летальні. Від COVID-19 одужали 3 945 осіб.

, з них 678 – летальні. Від COVID-19 одужали 3 945 осіб. З 20 квітня Польща розпочала послаблення карантину. Відкрили парки, ліси та сквери. Також дозволили перебування більшої кількості людей у магазинах та храмах.

Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працювали лише продуктові магазини та аптеки.

Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.



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