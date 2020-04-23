Польща каже, що український літак привіз їй китайські маски з підробленим сертифікатом

Український літак АН-225 "Мрія" минулого тижня доставив Польщі 7 мільйонів медичних масок з Китаю. Нині ж у Польщі стверджують, що маски містять підроблений сертифікат.

Про підробки з боку китайського виробника повідомляє Gazeta Wyborcza.

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Раніше повідомлення про "хороші маски з усіма необхідними сертифікатами" у своєму твіттері публікував Президент польської транснаціональної корпорації KGHM Polska Miedź Марцін Хлудзінські. Саме на це повідомлення і звернули увагу журналісти.

Річ у тім, що він показав фото документів, де був виробник масок Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. – компанія, яка займається виробництвом паперу.

Сертифікат CE компанії видала буцімто італійська компанія Ente Certificazione Macchine (ECM). Втім в останній ще на початку квітня заявляли, що хтось використовує назву компанії для такого шахрайства.

Використання нашого імені і номера в масках є шахрайством і зловживанням. Ми робимо усе для того, щоб відстежувати і повідомляти про всі фальшиві сертифікати,

– заявили в італійській компанії.

Що таке сертифікат CE?Маркування CE фактично означає "європейська відповідальність". Такий спеціальний знак означає, що виріб відповідає основним вимогам і стандартам Європейського Союзу.