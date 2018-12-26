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      Польша оставляет только один переход для пешеходов на границе с Украиной

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      Польша оставляет только один переход для пешеходов на границе с Украиной
      Польша оставляет только один переход для пешеходов на границе с Украиной / Фото из открытых источников

      Польша прекращает эксперимент с пешеходным переходом на границе с Украиной в Угринове. Все потому, что граждане, которые пересекают там границу, начали создавать препятствия для автомобилистов.

      Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, пишет "Укринформ".

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      Известно, что эксперимент с 2015 года продолжали ежегодно, однако сейчас польская сторона решила завершить его ввиду того, что граждане, которые пересекают там границу, начинают создавать препятствия для тех, кто едет на автомобилях.

      С 2015 года по инициативе украинской стороны, польская сторона пошла навстречу и в автомобильном пункте пропуска осуществлялся пропуск граждан, которые пересекали границу в пешем порядке,
      – сказал Слободян.

      Кроме того, он отметил, что на украино-польской границе пеших переходов мало, а после закрытия в Угринове останется только один в пункте "Шегини".

      Это просто рабочий момент, который требует доработки и выхода на другой уровень пограничного контроля на данном направлении,
      – добавил Олег Слободян.

      Ранее 24 канал сообщал, что новый немецкий миграционный закон открывает рынок труда для специалистов из третьих стран. Поэтому до миллиона украинцев, работающих сейчас в Польше, могут переехать в Германию.

      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Государственная таможенная служба Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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