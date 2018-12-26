14:18
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Польща залишає лише один перехід для пішоходів на кордоні з Україною

      449 Читать новость на русском
      Польща залишає лише один перехід для пішоходів на кордоні з Україною
      Польща залишає лише один перехід для пішоходів на кордоні з Україною / Фото з відкритих джерел

      Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові. Все через те, що громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для автомобілістів.

      Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, пише "Укрінформ".

      Читайте також: По дорозі до Польщі згорів двохповерховий автобус: відео

      Відомо, що експеримент з 2015 року продовжували щороку, однак зараз польська сторона вирішила завершити його з огляду на те, що громадяни, які перетинають там кордон, починають створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями.

      З 2015 року за ініціативи української сторони, польська сторона пішла назустріч і в автомобільному пункті пропуску здійснювався пропуск громадян, які перетинали кордон в пішому порядку,
      – сказав Слободян.

      Крім того, він відзначив, що на україно-польському кордоні піших переходів мало, а після закриття в Угринові залишиться лише один в пункті "Шегині".

      Це просто робочий момент, який потребує доопрацювання і виходу на інший рівень прикордонного контролю на даному напрямку,
      – додав Олег Слободян.

      Раніше 24 канал повідомляв, що новий німецький міграційний закон відкриває ринок праці для фахівців з третіх країн. Відтак до мільйона українців, які працюють зараз у Польщі, можуть переїхати до Німеччини.

      Теги: Новини України Новини Польщі Державна митна служба Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сьогодні , 13:01 Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 415
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      сьогодні , 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      131
      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      сьогодні , 12:02 Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      Блог Соцмережі 733
      Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      сьогодні , 11:00 Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      Анастасія Манюхіна 392
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Києві спалахнула масштабна пожежа в ресторані: фото
       5 вересня , 15:17
      Українські вчені розробили унікальний детектор брехні
       16 жовтня 2015 , 23:27
      КрАЗ продав на експорт тягачі з подвійними кабінами
       9 серпня , 16:20
      УПЛ відклала рішення щодо розширення Прем'єр-ліги до 16 команд
       1 листопада , 16:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук