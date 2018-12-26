Польща залишає лише один перехід для пішоходів на кордоні з Україною

Польща припиняє експеримент з пішохідним переходом на кордоні з Україною в Угринові. Все через те, що громадяни, які перетинають там кордон, почали створювати перешкоди для автомобілістів.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян, пише "Укрінформ".

Читайте також: По дорозі до Польщі згорів двохповерховий автобус: відео

Відомо, що експеримент з 2015 року продовжували щороку, однак зараз польська сторона вирішила завершити його з огляду на те, що громадяни, які перетинають там кордон, починають створювати перешкоди для тих, хто їде автомобілями.

З 2015 року за ініціативи української сторони, польська сторона пішла назустріч і в автомобільному пункті пропуску здійснювався пропуск громадян, які перетинали кордон в пішому порядку,

– сказав Слободян.

Крім того, він відзначив, що на україно-польському кордоні піших переходів мало, а після закриття в Угринові залишиться лише один в пункті "Шегині".

Це просто робочий момент, який потребує доопрацювання і виходу на інший рівень прикордонного контролю на даному напрямку,

– додав Олег Слободян.

Раніше 24 канал повідомляв, що новий німецький міграційний закон відкриває ринок праці для фахівців з третіх країн. Відтак до мільйона українців, які працюють зараз у Польщі, можуть переїхати до Німеччини.