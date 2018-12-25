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      По дорозі до Польщі згорів двохповерховий автобус: відео

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      Ілюстративне фото автобусу
      Ілюстративне фото автобусу / Фото з відкритих джерел

      25 грудня на дорозі М-07 "Київ - Ковель" згорів двоповерховий автобус Neoplan, що виконував рейс із столиці України до Варшави.

      Про це повідомила прес-служба ДСНС.

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      Пожежа сталася біля зупинки в селі Мар'янівка Ковельського району. На момент загоряння всередині було десять осіб: сім пасажирів і три члени екіпажу. Вони встигли покинути транспортний засіб самостійно, ніхто не постраждав.

      Автобус знищений. Його загасили протягом години, близько 4:02 ранку.

      Один зі свідків події Євген Середа у Фейсбуці повідомив, що пасажири вижили фактично випадково.

      "Ми з Мариною сиділи на перших місцях на другому поверсі, саме там, де почало горіти. Марина прокинулася і розбудила мене, я почав кричати: пожежа. І ми врятували людей. Ми втратили багато цінних речей, люди залишилися без документів і грошей, але то таке, ми реально надихалися продуктів горіння пластику, і роль відігравали секунди. І те, що милістю Божою прокинулася Марина", – написав він.

       

      Теги: Новини України Пожежа ДСНС Новини Польщі Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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