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      По дороге в Польшу сгорел двухэтажный автобус: видео

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      Иллюстративное фото автобуса
      Иллюстративное фото автобуса / Фото из открытых источников

      25 декабря на дороге М-07 "Киев - Ковель" сгорел двухэтажный автобус Neoplan, выполнявший рейс из столицы Украины в Варшаву.

      Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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      Пожар произошел возле остановки в селе Марьяновка Ковельского района. На момент возгорания внутри было десять человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Они успели покинуть транспортное средство самостоятельно, никто не пострадал.

      Автобус уничтожен. Его потушили в течение часа, около 4:02 утра.

      Один из свидетелей происшествия Евгений Середа в Фейсбуке сообщил, что пассажиры выжили фактически случайно.

      "Мы с Мариной сидели на первых местах на втором этаже, именно там, где начало гореть. Марина проснулась и разбудила меня, я начал кричать: пожар. И мы спасли людей. Мы потеряли много ценных вещей, люди остались без документов и денег, но то такое, мы реально надышались продуктов горения пластика, и роль играли секунды. И то, что милостью Божьей проснулась Марина", – написал он.

       

      Теги: Новости Украины ГСЧС Пожар Новости Польши Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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