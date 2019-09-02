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      Польша получит безвизовый режим с США: Пенс назвал сроки

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      Польша вскоре может получить безвиз с США
      Польша вскоре может получить безвиз с США / Иллюстративное фото

      Визы для граждан Польши, которые захотят поехать в Соединенные Штаты Америки, вскоре будут отменены. Кроме того, Варшава и Вашингтон сейчас имеют очень близкие отношения.

      Вице-президент США Майк Пенс после разговора с президентом Польши Анджеем Дудой заверил, что Варшава уже "достигла ситуации", в которой возможен отказ от виз, передает Rzeczpospolita.

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      По словам американца, безвизовый режим будет введен после того, как состоится сертификация.

      Вице-президент США отметил, что американо-польский альянс никогда не был таким сильным, как сегодня. Обе страны, которые века связывали особые узы, обязаны нынешним хорошим отношениям своим лидерам – Анджею Дуде и Дональду Трампу.

      К слову, во время разговора Пенс и Дуда обсудили расширение присутствия американских солдат в Польше и вклад США в модернизацию польской армии.

      Дуда поблагодарил чиновника США за то, что он принял решение заменить Трампа, когда тот отменил свой визит в Польшу из-за мощного урагана "Дориан", который надвигается на Штаты.

      По какой программе Польша может получить безвиз с США?Поляки, вероятно, смогут получить безвизовый режим со Штатами по программе Visa Waiver. Это программа правительства США, которая позволяет гражданам конкретных стран путешествовать в США для туризма, бизнеса или пребывания в дороге до 90 дней без получения визы. Правительство США выбирает только высокоразвитые страны, учитывая уровень жизни людей и экономику.

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      Теги: Новости политики Анджей Дуда Новости Польши Новости США Безвизовый режим
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