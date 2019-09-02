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      Польща отримає безвізовий режим зі США: Пенс назвав терміни

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      Польща незабаром може отримати безвіз зі США
      Польща незабаром може отримати безвіз зі США / Ілюстративне фото

      Візи для громадян Польщі, які захочуть поїхати у Сполучені Штати Америки, незабаром будуть скасовані. Окрім того, Варшава та Вашингтон зараз мають дуже близькі стосунки.

      Віцепрезидент США Майк Пенс після розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою запевнив, що Варшава вже "досягла ситуації", в якій можлива відмова від віз, передає Rzeczpospolita.

      Читайте також: Важливі нововведення у правилах отримання візи до США: кого це стосується та що саме змінюється

      За словами американця, безвізовий режим буде запроваджено після того, як відбудуться сертифікація.

      Віцепрезидент США відзначив, що американсько-польський альянс ніколи не був таким сильним, як сьогодні. Обидві країни, які століття пов'язували особливі зв'язки, зобов'язані теперішнім хорошим відносинам своїм лідерам – Анджею Дуді і Дональду Трампу.

      До слова, під час розмови Пенс і Дуда обговорили розширення присутності американських солдатів в Польщі і про внесок США в модернізацію польської армії.

      Дуда подякував чиновнику США за те, що він прийняв рішення замінити Трампа, коли той відмінив свій візит у Польщу через потужний ураган "Доріан", який насувається на Штати.

      За якою програмою Польща може отримати безвіз зі США? Поляки ймовірно зможуть отримати безвізовий режим зі Штатами за програмою Visa Waiver. Це програма уряду США, яка дозволяє громадянам конкретних країн подорожувати до Сполучених Штатів для туризму, бізнесу або перебування в дорозі до 90 днів без отримання візи. Уряд США обирає лише високорозвинені країни, враховуючи рівень життя людей та економіку.

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      Теги: Новини США Новини Польщі Безвізовий режим Анджей Дуда Новини політики
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