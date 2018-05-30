12:39
30 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 10°C
  • четверг
    29°C 19°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Трамп никого не любит больше Путина. Сувенирка российского мундиаля
Вєсті Кремля
22:39, 29 мая
Вести.UA.
Вєсті.UA
00:27, сегодня
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, сегодня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Польша предлагает назначить спецпредставителя ООН по вопросам Украины

32 Читати новину українською
Польша предложила назначить для Украины спецпредставителя ООН
Польша предложила назначить для Украины спецпредставителя ООН / prm.ua

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает Организации Объединенных Наций назначить специального представителя ООН по вопросам Украины. Об этом он заявил журналистам 29 мая в кулуарах штаб-квартиры ООН после окончания заседания Совета безопасности по украинскому вопросу.

Об этом пишет Радио Свобода.

Читайте также: Климкин рассказал об одной из тактик России по дестабилизации Украины

Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня,
– пояснил польский министр иностранных дел.

Яцек Чапутович заметил, что он еще не имеет конкретной кандидатуры. Для назначения на эту должность могут рассматриваться разные люди. Дипломат считает, что этот шаг мог бы существенно помочь в урегулировании на Донбассе и прогнозирует, что его поддержит много стран. В то же время нежелание России решать проблему, может стать серьезным барьером.

"Это решение должен принять Совет безопасности, а некоторые ее члены имеют право вето – мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности – так может уместно вынести это предложение на голосование?!" – пояснил польский министр.

Чапутович также выразил сомнения относительно Нормандского формата. Именно поэтому, считает Польша, привлечения к решению проблемы такой авторитетной институции как ООН, может существенно помочь изменить ситуацию на Донбассе.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Павел Климкин ООН
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 20 марта , 13:45
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 5 апреля , 20:00
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Путина на вас нет – во Львове снова устроили пикет у скандального магазина
 22 января , 14:08
Грымчак назвал ведущие страны, которые готовы финансировать миротворцев на Донбассе
 2 мая , 08:55
Красавчик с серьезным характером: тест-драйв Mazda CX3 от Авто 24
 29 марта , 08:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук