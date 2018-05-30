Польша предлагает назначить спецпредставителя ООН по вопросам Украины

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает Организации Объединенных Наций назначить специального представителя ООН по вопросам Украины. Об этом он заявил журналистам 29 мая в кулуарах штаб-квартиры ООН после окончания заседания Совета безопасности по украинскому вопросу.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня,

– пояснил польский министр иностранных дел.

Яцек Чапутович заметил, что он еще не имеет конкретной кандидатуры. Для назначения на эту должность могут рассматриваться разные люди. Дипломат считает, что этот шаг мог бы существенно помочь в урегулировании на Донбассе и прогнозирует, что его поддержит много стран. В то же время нежелание России решать проблему, может стать серьезным барьером.

"Это решение должен принять Совет безопасности, а некоторые ее члены имеют право вето – мы знаем, что определенные страны могут быть против. Но поскольку я слышал от российского представителя, что его страна готова выполнять минские договоренности – так может уместно вынести это предложение на голосование?!" – пояснил польский министр.

Чапутович также выразил сомнения относительно Нормандского формата. Именно поэтому, считает Польша, привлечения к решению проблемы такой авторитетной институции как ООН, может существенно помочь изменить ситуацию на Донбассе.