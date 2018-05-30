Польща пропонує призначити спецпредставника ООН з питань України

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пропонує Організації Об‘єднаних Націй призначити спеціального представника ООН з питань України. Про це він заявив журналістам 29 травня в кулуарах штаб-квартири ООН після закінчення засідання Ради безпеки із українського питання.

Про це пише Радіо Свобода.

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Ми обговорювали цю ідею із польськими експертами, я консультувався із Павлом Клімкіним, і ми вирішили винести цю ідею на порядок денний,

– пояснив польский міністр закордонних справ.

Яцек Чапутович зауважив, що він ще не має конкретної кандидатури. Для призначення на цю посаду можуть розглядатися різні люди. Дипломат вважає, що цей крок міг би суттєво допомогти у врегулюванні на Донбасі і прогнозує, що його підтримає багато країн. Водночас небажання Росії вирішувати проблему, може стати серйозним бар’єром.

"Це рішення має ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето – ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати мінські домовленості – тож може доречно винести цю пропозицію на голосування?!" – пояснив польський міністр.

Чапутович також висловив сумніви щодо Нормандського формату. Саме тому, вважає Польща, залучення до вирішення проблеми такої авторитетної інституції як ООН, може суттєво допомогти змінити ситуацію на Донбасі.