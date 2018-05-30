13:02
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 19°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
00:24, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Польща пропонує призначити спецпредставника ООН з питань України

86 Читать новость на русском
Польща запропонувала призначити для України спецпредставника ООН
Польща запропонувала призначити для України спецпредставника ООН / prm.ua

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пропонує Організації Об‘єднаних Націй призначити спеціального представника ООН з питань України. Про це він заявив журналістам 29 травня в кулуарах штаб-квартири ООН після закінчення засідання Ради безпеки із українського питання.

Про це пише Радіо Свобода.

Читайте також: Клімкін розповів про одну із тактик Росії з дестабілізації України

Ми обговорювали цю ідею із польськими експертами, я консультувався із Павлом Клімкіним, і ми вирішили винести цю ідею на порядок денний,
– пояснив польский міністр закордонних справ.

Яцек Чапутович зауважив, що він ще не має конкретної кандидатури. Для призначення на цю посаду можуть розглядатися різні люди. Дипломат вважає, що цей крок міг би суттєво допомогти у врегулюванні на Донбасі і прогнозує, що його підтримає багато країн. Водночас небажання Росії вирішувати проблему, може стати серйозним бар’єром.

"Це рішення має ухвалити Рада безпеки, а деякі її члени мають право вето – ми знаємо, що певні країни можуть бути проти. Але оскільки я чув від російського представника, що його країна готова виконувати мінські домовленості – тож може доречно винести цю пропозицію на голосування?!" – пояснив польський міністр.

Чапутович також висловив сумніви щодо Нормандського формату. Саме тому, вважає Польща, залучення до вирішення проблеми такої авторитетної інституції як ООН, може суттєво допомогти змінити ситуацію на Донбасі.

 

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія ООН Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Вы из России? Вас убьют
сьогодні, 13:01 Вы из России? Вас убьют
Євгенія Мазур 11
Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
сьогодні, 12:25 Аркадія Бабченка вбили у Києві: біографія відомого журналіста
Соломія Ніколайчук 4693
10 памятных цитат Аркадия Бабченко
сьогодні, 12:01 10 памятных цитат Аркадия Бабченко
Юрій Бутусов 596
Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
сьогодні, 11:18 Застрелили Аркадія Бабченка: подробиці вбивства журналіста та чому це важливо
Євгенія Мазур 2990
Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
сьогодні, 09:22 Вбивство Аркадія Бабченка: останні новини
2919
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук