Польша призывает Россию прекратить нелегальные аресты в Крыму

Польша обеспокоена нарушением Россией прав человека в аннексированном Крыму и нелегальными арестами.

Об этом говорится в сообщении посольства Республики Польша в Украине, обнародованном в Twitter.

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30 августа – это Международный день памяти лиц, которые исчезли. Мы мысленно присоединяемся ко всем, чья судьба остается неизвестной по поводу российской агрессии на Донбассе,

– говорится в сообщении посольства.

Поляки отмечают, что семьи должны знать правду о том, что случилось с их близкими.

30 серпня - це Міжнародний день пам`яті осіб, які зникли. Ми подумки єднаємося з усіма, чия доля залишається невідомою з приводу російської агресії на Донбасі. Рідні і близькі потребують знати правду. pic.twitter.com/UrgiGN56xq — PLinUkraine (@PLinUkraine) 31 серпня 2018 р.

"Мы разделяем обеспокоенность в связи с нарушением Россией прав человека в оккупированном Крыму. Россия должна прекратить нелегальные аресты, пытки и освободить политических заключенных", – сообщают в посольстве.

Ми поділяємо стурбованість у зв`язку з порушенням Росією прав людини в окупованому Криму. Росія повинна припинити нелегальні арешти, тортури і звільнити політичних в`язнів. pic.twitter.com/C899dp10Vn — PLinUkraine (@PLinUkraine) 31 серпня 2018 р.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала обращение к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных.