Польша призывает Россию прекратить нелегальные аресты в Крыму
Польша обеспокоена нарушением Россией прав человека в аннексированном Крыму и нелегальными арестами.
Об этом говорится в сообщении посольства Республики Польша в Украине, обнародованном в Twitter.
Читайте также: Сколько в Украине людей исчезло за годы войны: шокирующие данные
30 августа – это Международный день памяти лиц, которые исчезли. Мы мысленно присоединяемся ко всем, чья судьба остается неизвестной по поводу российской агрессии на Донбассе,
– говорится в сообщении посольства.
Поляки отмечают, что семьи должны знать правду о том, что случилось с их близкими.
"Мы разделяем обеспокоенность в связи с нарушением Россией прав человека в оккупированном Крыму. Россия должна прекратить нелегальные аресты, пытки и освободить политических заключенных", – сообщают в посольстве.
Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала обращение к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных.