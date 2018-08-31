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Польша призывает Россию прекратить нелегальные аресты в Крыму

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В Польше призвали Россию прекратить нелегальные аресты в Крыму
В Польше призвали Россию прекратить нелегальные аресты в Крыму / Фото из открытых источников

Польша обеспокоена нарушением Россией прав человека в аннексированном Крыму и нелегальными арестами.

Об этом говорится в сообщении посольства Республики Польша в Украине, обнародованном в Twitter.

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30 августа – это Международный день памяти лиц, которые исчезли. Мы мысленно присоединяемся ко всем, чья судьба остается неизвестной по поводу российской агрессии на Донбассе,
– говорится в сообщении посольства.

Поляки отмечают, что семьи должны знать правду о том, что случилось с их близкими.

"Мы разделяем обеспокоенность в связи с нарушением Россией прав человека в оккупированном Крыму. Россия должна прекратить нелегальные аресты, пытки и освободить политических заключенных", – сообщают в посольстве.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала обращение к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Новости Польши
Источник: 24 Канал
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