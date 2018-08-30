Сверхкритическое состояние украинских пленников Кремля: Денисова обратилась к Москальковой
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала обращение к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных. Также она просит предоставить документы, подтверждающие эту информацию.
Об этом украинская омбудсвумен написала на своей странице в Facebook.
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109 дней голодает Олег Сенцов. 165 – Владимир Балух. Состояние их здоровья – уже сверхкритическое. Вызывает беспокойство и состояние здоровья Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Арсена Джепарова, которых удерживают в Симферопольском СИЗО. Бекир Дегерменджи болеет астмой и ишемической болезнью сердца, Асан Чапух перенес микроинсульт, здоровье Арсена Джепарова ухудшается из-за сильной головной боли, онемения конечностей и высокого артериального давления,
– подчеркнула Денисова.
Как отмечает уполномоченная ВР по правам человека, в связи с такой ситуацией она вынуждена была обратиться к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы та проинформировала об актуальном состоянии их здоровья.
Кроме того, Денисова просит предоставить медицинские документы, которые это подтверждают, и способствовать срочному обеспечению квалифицированной медицинской помощью.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что озабочен состоянием здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку больше 100 дней.
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