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Сверхкритическое состояние украинских пленников Кремля: Денисова обратилась к Москальковой

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Людмила Денисова
Людмила Денисова / Соцсети

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала обращение к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать ее о состоянии здоровья украинских политзаключенных. Также она просит предоставить документы, подтверждающие эту информацию.

Об этом украинская омбудсвумен написала на своей странице в Facebook.

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109 дней голодает Олег Сенцов. 165 – Владимир Балух. Состояние их здоровья – уже сверхкритическое. Вызывает беспокойство и состояние здоровья Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Арсена Джепарова, которых удерживают в Симферопольском СИЗО. Бекир Дегерменджи болеет астмой и ишемической болезнью сердца, Асан Чапух перенес микроинсульт, здоровье Арсена Джепарова ухудшается из-за сильной головной боли, онемения конечностей и высокого артериального давления,
– подчеркнула Денисова.

Как отмечает уполномоченная ВР по правам человека, в связи с такой ситуацией она вынуждена была обратиться к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы та проинформировала об актуальном состоянии их здоровья.

Кроме того, Денисова просит предоставить медицинские документы, которые это подтверждают, и способствовать срочному обеспечению квалифицированной медицинской помощью.

Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что озабочен состоянием здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку больше 100 дней.

Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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