Польша строит установку, чтобы защититься от некачественного российского газа

В Польше достраивают установку для осушения российского газа от воды. Местные власти готовы к возможным препятствиям по поставкам газа из России.

Завершить строительство такой установки планируют в декабре, сообщил председатель польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает "Польское радио".

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Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне запустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше до сих пор не было такой установки для осушения газа, ближайшая была в Германии,

– отметил Возняк.

По его словам, Польша пристально следит за развитием ситуации с переговорами о транзите российского газа через Украину. Соответственно, поэтому в польских газохранилищах накопили необходимые запасы природного газа.

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