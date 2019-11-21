16:01
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      Польша строит установку, чтобы защититься от некачественного российского газа

      55 Читати новину українською
      Польша строит установку для осушения российского газа / pgnig.pl

      В Польше достраивают установку для осушения российского газа от воды. Местные власти готовы к возможным препятствиям по поставкам газа из России.

      Завершить строительство такой установки планируют в декабре, сообщил председатель польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает "Польское радио".

      К теме: Польша перестанет покупать газ у России

      Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне запустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше до сих пор не было такой установки для осушения газа, ближайшая была в Германии,
      – отметил Возняк.

      По его словам, Польша пристально следит за развитием ситуации с переговорами о транзите российского газа через Украину. Соответственно, поэтому в польских газохранилищах накопили необходимые запасы природного газа.

      Что известно о покупке Польшей российского газа

      • Контракт на покупку российского газа Польша заключила с Газпромом еще в 1996 году. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2022 года.
      • По условиям контракта за 3 года до завершения срока его действия Польша должна послать России декларацию о возобновлении сотрудничества.
      • Согласно контракту страна может ежегодно покупать 10,2 миллиарда кубических метров газа.
      • Накануне Польша направила "Газпрому" официальное уведомление о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.
      • Зато газовый оператор будет покупать сжиженный газ из США. Кроме того, между Польшей и Норвегией строится трубопровод, через который тоже будут импортировать газ.
      Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      13787
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Польши Энергетика Газовый контракт Газ Газпром
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      сегодня , 15:00 Гідність сильніша за кулі: Супрун про схожість між Україною та Гонконгом сьогодні
      Блог Соцмережі 671
      Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      сегодня , 12:50 Рынок земли: победа лоббизма над протестом
      66
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      311
      Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      сегодня , 12:00 Россия проиграет: что будет с газовым рынком Европы
      Ель Мюрид 1790
      Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      сегодня , 11:02 Лица Евромайдана: где сейчас лидеры протестов
      Світлана Попова 3663
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук