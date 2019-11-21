Польша строит установку, чтобы защититься от некачественного российского газа
В Польше достраивают установку для осушения российского газа от воды. Местные власти готовы к возможным препятствиям по поставкам газа из России.
Завершить строительство такой установки планируют в декабре, сообщил председатель польской газовой компании PGNiG Петр Возняк, передает "Польское радио".
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Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда россияне запустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше до сих пор не было такой установки для осушения газа, ближайшая была в Германии,
– отметил Возняк.
По его словам, Польша пристально следит за развитием ситуации с переговорами о транзите российского газа через Украину. Соответственно, поэтому в польских газохранилищах накопили необходимые запасы природного газа.
Что известно о покупке Польшей российского газа
- Контракт на покупку российского газа Польша заключила с Газпромом еще в 1996 году. Срок его действия заканчивается 31 декабря 2022 года.
- По условиям контракта за 3 года до завершения срока его действия Польша должна послать России декларацию о возобновлении сотрудничества.
- Согласно контракту страна может ежегодно покупать 10,2 миллиарда кубических метров газа.
- Накануне Польша направила "Газпрому" официальное уведомление о том, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.
- Зато газовый оператор будет покупать сжиженный газ из США. Кроме того, между Польшей и Норвегией строится трубопровод, через который тоже будут импортировать газ.
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