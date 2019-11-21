Польща будує установку, щоб захиститися від неякісного російського газу
У Польщі добудовують установку для осушення російського газу від води. Місцева влада готова до можливих перешкод із постачання газу з Росії.
Завершити будівництво такої установки планують у грудні, повідомив голова польської газової компанії PGNiG Пьотр Возняк, передає "Польське радіо".
До теми: Польща перестане купувати газ у Росії
Польща готується до подібної ситуації, як у 2016 році, коли росіяни впустили воду до газу, зробивши його непридатним. У нас у Польщі досі не було такої установки для осушення газу, найближча була в Німеччині,
– зазначив Возняк.
За його словами, Польща пильно стежить за розвитком ситуації з переговорами про транзит російського газу через Україну. Відповідно до цього у польських газосховищах накопичили необхідні запаси природного газу
Що відомо про купівлю Польщею російського газу
- Контракт на купівлю російського газу Польща уклала з Газпромом ще у 1996 році. Термін його дії завершується 31 грудня 2022 року.
- За умовами контракту за 3 роки до завершення терміну його дії Польща повинна надіслати Росії декларацію про поновлення співпраці.
- Відповідно до контракту країна може щорічно купувати 10,2 мільярда метрів кубічних газу.
- Напередодні Польща надіслала "Газпрому" офіційне повідомлення про те, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року.
- Натомість газовий оператор купуватиме скраплений газ зі США. Крім того, між Польщею та Норвегією будується трубопровід, через який теж імпортуватимуть газ.
Вибір редакції
-
Чоловіки почуваються щасливішими у батьківстві, ніж матері: дослідженнясьогодні , 15:50
-
"Динамо" не згідне зі штрафом КДК: Рішення – приклад вибіркового правосуддя і буде оскарженосьогодні , 15:42
-
Майже 45 тисяч гривень: у Мінфіні розповіли, у скільки державі обходяться бюджетникисьогодні , 15:20