Польща будує установку, щоб захиститися від неякісного російського газу

У Польщі добудовують установку для осушення російського газу від води. Місцева влада готова до можливих перешкод із постачання газу з Росії.

Завершити будівництво такої установки планують у грудні, повідомив голова польської газової компанії PGNiG Пьотр Возняк, передає "Польське радіо".

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Польща готується до подібної ситуації, як у 2016 році, коли росіяни впустили воду до газу, зробивши його непридатним. У нас у Польщі досі не було такої установки для осушення газу, найближча була в Німеччині,

– зазначив Возняк.

За його словами, Польща пильно стежить за розвитком ситуації з переговорами про транзит російського газу через Україну. Відповідно до цього у польських газосховищах накопичили необхідні запаси природного газу

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