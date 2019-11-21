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      Польща будує установку, щоб захиститися від неякісного російського газу

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      Польща будує установку для осушення російського газу / pgnig.pl

      У Польщі добудовують установку для осушення російського газу від води. Місцева влада готова до можливих перешкод із постачання газу з Росії.

      Завершити будівництво такої установки планують у грудні, повідомив голова польської газової компанії PGNiG Пьотр Возняк, передає "Польське радіо".

      До теми: Польща перестане купувати газ у Росії

      Польща готується до подібної ситуації, як у 2016 році, коли росіяни впустили воду до газу, зробивши його непридатним. У нас у Польщі досі не було такої установки для осушення газу, найближча була в Німеччині,
      – зазначив Возняк.

      За його словами, Польща пильно стежить за розвитком ситуації з переговорами про транзит російського газу через Україну. Відповідно до цього у польських газосховищах накопичили необхідні запаси природного газу

      Що відомо про купівлю Польщею російського газу

      • Контракт на купівлю російського газу Польща уклала з Газпромом ще у 1996 році. Термін його дії завершується 31 грудня 2022 року.
      • За умовами контракту за 3 роки до завершення терміну його дії Польща повинна надіслати Росії декларацію про поновлення співпраці.
      • Відповідно до контракту країна може щорічно купувати 10,2 мільярда метрів кубічних газу.
      • Напередодні Польща надіслала "Газпрому" офіційне повідомлення про те, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року.
      • Натомість газовий оператор купуватиме скраплений газ зі США. Крім того, між Польщею та Норвегією будується трубопровід, через який теж імпортуватимуть газ.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Польщі Газпром Газ Газовий контракт Енергетика
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