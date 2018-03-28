Польша усилится мощными американскими зенитно-ракетными комплексами

Польша 28 марта заключила контракт на 4,75 миллиарда долларов на поставку американских зенитно-ракетных комплексов "Patriot".

Контракт подписал министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает "Интерфакс".

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Как отметил министр, наличие таких ЗРК позволит Польше присоединиться к "элитной группе стран, в распоряжении которых есть эффективное оружие, которое гарантирует безопасность".

Первые ЗРК "Patriot" в соответствии с контрактом Польша получит в 2022 году.

Что такое ЗРК "Patriot"? MIM-104 Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target) – зенитный ракетный комплекс производства США, разработанный для перехвата тактических баллистических и крылатых ракет, поражения самолетов и беспилотных летательных аппаратов и прочее.



Зенитно-ракетный комплекс Patriot является лучшим в мире в своем классе. Такие системы, кроме США, расположены в 12 странах мира.