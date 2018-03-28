Польща посилиться потужними американськими зенітно-ракетними комплексами
Польща 28 березня уклала контракт на 4,75 мільярди доларів на поставку американських зенітно-ракетних комплексів "Patriot".
Контракт підписав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Інтерфакс".
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Як зазначив міністр, наявність таких ЗРК дозволить Польщі приєднатися до елітної групи країн, в розпорядженні яких є ефективна зброя, яка гарантує безпеку".
Перші ЗРК "Patriot" згідно з контрактом Польща отримає у 2022 році.
Що таке ЗРК "Patriot"? MIM-104 Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target) – зенітний ракетний комплекс виробництва США, розроблений для перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет, ураження літаків і безпілотних літальних апаратів та іншого.
Зенітно-ракетний комплекс Patriot є найкращим в світі в своєму класі. Такі системи, окрім США, розташовані у 12 країнах світу.
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