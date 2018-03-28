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Польща посилиться потужними американськими зенітно-ракетними комплексами

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ЗРК
ЗРК "Patriot" / Фото з відкритих джерел

Польща 28 березня уклала контракт на 4,75 мільярди доларів на поставку американських зенітно-ракетних комплексів "Patriot".

Контракт підписав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Інтерфакс".

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Як зазначив міністр, наявність таких ЗРК дозволить Польщі приєднатися до елітної групи країн, в розпорядженні яких є ефективна зброя, яка гарантує безпеку".

Перші ЗРК "Patriot" згідно з контрактом Польща отримає у 2022 році.

Що таке ЗРК "Patriot"? MIM-104 Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept Of Target) – зенітний ракетний комплекс виробництва США, розроблений для перехоплення тактичних балістичних і крилатих ракет, ураження літаків і безпілотних літальних апаратів та іншого.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot є найкращим в світі в своєму класі. Такі системи, окрім США, розташовані у 12 країнах світу.

Теги: Новини США Зброя Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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