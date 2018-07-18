Польша выдала Украине главного бухгалтера "Укрспирта" Безродного
Генеральная прокуратура Польши удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Украины о выдаче экс-главного бухгалтера ГП "Укрспирт" Сергея Безродного. Его отправляют в Украину, где привлекут к уголовной ответственности.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Сергей Безродный, по предварительному сговору с другими должностными лицами, растратил средства госпредприятия на общую сумму 260 миллионов 808 тысяч 631 гривна и по предварительному сговору группой лиц уклонился от уплаты налогов, что привело к непоступлению в госбюджет средств в размере 49 859 541,23 гривен,
– сообщила Сарган.
Безродного передали украинским правоохранителям 16 июля 2018 года в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин".
В среду, 17 июля, Шевченковский райсуд Киева назначил Безродному меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог как альтернативу в сумме 27 615 000 гривен.
Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводится судебно-экономическая экспертиза.