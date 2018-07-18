Польща видала Україні головного бухгалтера "Укрспирту" Безродного

Генеральна прокуратура Польщі задовольнила клопотання Генпрокуратури України про видачу екс-головного бухгалтера ДП "Укрспирт" Сергія Безродного. Його відправляють в Україну, де притягнуть до кримінальної відповідальності.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

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Сергій Безродний, за попередньою змовою з іншими службовими особами розтратив кошти держпідприємства на загальну суму 260 мільйонів 808 тисяч 631 гривня та за попередньою змовою групою осіб ухилився від сплати податків, що призвело до ненадходження до держбюджету коштів в розмірі 49 859 541,23 гривень,

– повідомила Сарган.

Безродного передали українським правоохоронцям 16 липня 2018 року у пункті пропуску "Дорогуськ- Ягодин".

У середу, 17 липня, Шевченківський райсуд Києва призначив Безродному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу як альтернативу у сумі 27 615 000 гривень.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться судово-економічна експертиза.