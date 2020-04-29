Польша выходит из карантина: заработают гостиницы и ТРЦ

Польша начинает выходить из карантина. Известная часть бизнеса сможет вернуться к работе уже с 4 мая.

В понедельник, 4 мая, свою работу возобновят гостиницы и торгово-развлекательные центры. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает DW.

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Это не первое ослабление карантина, которое вводят в Польше. После запретов в середине марта, правительство впоследствии ослабило их, разрешив посещать парки и леса.

Кроме гостиниц и ТРЦ, с 4 мая откроют свои двери для посетителей музеи, библиотеки, спортивные площадки, реабилитационные центры. Ясли и детские сады начнут работать с 6 мая.

Одновременно Моравецкий не прокомментировал возможное ослабление пограничного контроля для тех, кто доезжает на работу через границу. На прошлой неделе в нескольких приграничных городах страны прошли протесты против ограничений для таких работников, в которых приняли участие сотни людей.

Коронавирус в Польше по состоянию на 29 апреля выявлено у 12,4 тысячи человек, смертельных случаев – 606.