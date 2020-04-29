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      Польща виходить з карантину: запрацюють готелі та ТРЦ

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      У Польщі послаблюють карантин
      У Польщі послаблюють карантин / Urbnews

      Польща починає виходити з карантину. Значна частина бізнесу зможе повернутися до роботи вже з 4 травня.

      В понеділок, 4 травня, свою роботу поновлять готелі та торгово-розважальні центри. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає DW.

      До слова Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і за які зарплати

      Це не перше послаблення карантину, яке запроваджують в Польщі. Після заборон в середині березня, уряд згодом послабив їх, дозволивши відвідувати парки та ліси.

      Окрім готелів та ТРЦ, з 4 травня відкриють свої двері для відвідувачів музеї, бібліотеки, спортивні майданчики, реабілітаційні центри. Ясла та дитячі садки почнуть працювати з 6 травня.

      Водночас Моравецький не прокоментував можливе послаблення прикордонного контролю для тих, хто доїжджає на роботу через кордон. Минулого тижня у кількох прикордонних містах країни відбулися протести проти обмежень для таких працівників, в яких взяли участь сотні людей.

      Коронавірус у Польщі станом на 29 квітня виявлено у 12,4 тисячі людей, смертельних випадків – 606.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Новини Польщі Коронавірус COVID-19
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