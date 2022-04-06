В Польше арестовали белорусов, собиравших данные о военных объектах

В Польше арестовали двух граждан Беларуси. Их подозревают в шпионаже в пользу белорусских спецслужб.

Пресс-служба Национальной прокуратуры Польши сообщила, что задержанные собирали данные о военных и гражданских объектах. Они имеют решающее значение для обороны Польши.

Заметьте Лукашенко знает, что выступать на стороне Путина – это очень глупо

Задержанным уже предъявили обвинения в шпионаже. Сейчас их арестовали на 3 месяца.

Всего подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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