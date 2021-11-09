Об этом сообщил представитель полиции города Кельце Кароль Мацек.

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Водитель не тормозил перед столкновением

Следы шин автомобиля показывают, что водитель не тормозил, а просто съехал с дороги и въехал в дерево. Вероятно, он заснул за рулем, или ему стало плохо,

– сообщил Мацек.

Также правоохранители не исключают, что аварию могло вызвать плохое состояние автомобиля. Машину передали на техническую экспертизу. Также специалисты будут выяснять, чувствовал ли себя плохо в момент ДТП водитель.

На месте аварии погибли 2 украинца / Фото Wyborcza

Что известно о ДТП

Авария произошла около 5 утра 9 ноября на автодороге 764. 25-летний водитель микроавтобуса на украинской регистрации съехал с дороги на повороте. После этого машина врезалась в дерево, на месте погибли 24-летний мужчина и 25-летняя женщина.

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Водитель сейчас находится в тяжелом состоянии, а еще один 35-летний пассажир получил переломы конечностей. В момент аварии украинцы ехали с украинско-польской границы. Сразу после аварии автодорогу перекрыли на несколько часов, на месте работали представители прокуратуры.

Смотрите на карте, где произошло ДТП: