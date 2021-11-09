Про це повідомив речник поліції міста Кєльце Кароль Мацек.

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Водій не гальмував перед зіткненням

Сліди шин автомобіля показують, що водій не гальмував, а просто з'їхав з дороги і в'їхав в дерево. Ймовірно, він заснув за кермом, або йому стало погано,

– повідомив Мацек.

Також правоохоронці не відкидають, що автотрощу міг спричинити поганий стан автомобіля. Наразі машину передали на технічну експертизу. Також фахівці досліджуватимуть, чи почував себе погано у момент ДТП водій.

На місці аварії загинули 2 українців / Фото Wyborcza

Що відомо про ДТП

Аварія сталась близько 5 ранку 9 листопада на автодорозі 764. 25-річний водій мікроавтобуса на українській реєстрації з'їхав з дороги на повороті. Після цього машина врізалась у дерево, на місці загинули 24-річний чоловік та 25-річна жінка.

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Водій зараз у важкому стані, а ще один 35-річний пасажир отримав переломи кінцівок. На момент аварії українці їхали з українсько-польського кордону. Одразу після аварії автошлях перекрили на кілька годин, на місці працювали представники прокуратури.

Дивіться на карті, де сталась ДТП: