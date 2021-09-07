Как сообщили в посольстве Украины в Польше, пострадавших украинцев госпитализировали в больницу Люблина.

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Всего в микроавтобусе находились 8 человек. Из них 7 – получили травмы. Все они, по данным нашего посольства, являются гражданами Украины.

В каком состоянии пострадавшие

Украинцы получили травмы различной степени тяжести. Их оперативно госпитализировали в больницу SPSK4 в городе Люблин. Состояние пострадавших средней тяжести.

Для оказания консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Устанавливаются контакты с родственниками.

Обратите внимание! Контакт для родственников пострадавших: 24/7 горячая линия ГКУ в Люблине: +48 784 138 555;

e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua.

Добавим, что в марте 2021 года 5 украинцев погибли и несколько десятков были госпитализированы в результате аварии автобуса в Польше.