Польские спецслужбы разоблачили 3 мужчин, которые готовили нападение на религиозный объект исламской общины. Идея злоумышленников заключалась в том, чтобы "предотвратить исламизацию Польши".

Национальная прокуратура Польши уже объявила обвинения трем злоумышленникам. Об этом сообщает TVN24.

Смотрите также В Польше украинец с ножом атаковал полицейских и ранил своего земляка: детали

Двух мужчин обвиняют в подготовке взрыва, который мог угрожать жизни и здоровью многих людей, а также – имуществу в крупных размерах. В то же время третьего обвиняют в незаконном хранении взрывчатки. При этом, мужчины во время теракта якобы хотели распылить отравляющее вещество.

Обвиняемые придерживались крайне правых взглядов. Один из них публично указал на необходимость уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений и ненависти на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий,

– рассказал представитель министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислав Жарин.

По его словам, другой мужчина призвал к преследованию тех, кто прибыл из-за границы.

Что изъяли у обвиняемых во время обысков:

взрывчатку,

4 единицы огнестрельного оружия, включая самодельный пистолет-пулемет,

боеприпасы,

прекурсоры для производства наркотиков.

Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.