В Польше готовили теракт против мусульман: хотели устроить взрыв и распылить яд
Польские спецслужбы разоблачили 3 мужчин, которые готовили нападение на религиозный объект исламской общины. Идея злоумышленников заключалась в том, чтобы "предотвратить исламизацию Польши".
Национальная прокуратура Польши уже объявила обвинения трем злоумышленникам. Об этом сообщает TVN24.
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Двух мужчин обвиняют в подготовке взрыва, который мог угрожать жизни и здоровью многих людей, а также – имуществу в крупных размерах. В то же время третьего обвиняют в незаконном хранении взрывчатки. При этом, мужчины во время теракта якобы хотели распылить отравляющее вещество.
Обвиняемые придерживались крайне правых взглядов. Один из них публично указал на необходимость уничтожения религиозных групп, призывал к насилию, совершению преступлений и ненависти на основе национальных, этнических, расовых и религиозных различий,
– рассказал представитель министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислав Жарин.
По его словам, другой мужчина призвал к преследованию тех, кто прибыл из-за границы.
Что изъяли у обвиняемых во время обысков:
- взрывчатку,
- 4 единицы огнестрельного оружия, включая самодельный пистолет-пулемет,
- боеприпасы,
- прекурсоры для производства наркотиков.
Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
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