Польські спецслужби викрили 3 чоловіків, які готували напад на релігійний об'єкт ісламської громади. Ідея зловмисників полягала в тому, щоб "запобігти ісламізації Польщі".

Національна прокуратура Польщі вже оголосила обвинувачення трьом зловмисникам. Про це інформує TVN24.

Дивіться також У Польщі українець напав з ножем на поліцейських та поранив свого земляка: що відомо

Двох чоловіків звинувачують у підготовці вибуху, що міг загрожувати життю та здоров’ю багатьох людей, а також – майну у великих розмірах. Водночас третього звинувачують у незаконному зберіганні вибухівки. При цьому, чоловіки під час теракту нібито хотіли розпорошити отруйну речовину.

Обвинувачені дотримувалися крайніх правих поглядів. Один із них публічно вказав на необхідність знищення релігійних груп, закликав до насильства, вчинення злочинів та ненависті на основі національних, етнічних, расових та релігійних відмінностей,

– розповів речник міністра-координатора з питань спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

За його словами, інший чоловік закликав до переслідування тих, хто прибув з-за кордону.

Що вилучили в обвинувачених під час обшуків:

Вибухівку,

4 одиниці вогнепальної зброї включно із саморобним пістолетом-кулеметом,

боєприпаси,

прекурсори для виробництва наркотиків.

Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.