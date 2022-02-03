Решение о направлении войск в Восточную Европу уже было принято в Белом доме. Речь идет о 2 тысячах военных.
Заметьте Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США.
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В МИД Польши заявили, что хотят, чтобы силы США, прибывшие в страну, остались там на постоянной основе с ротацией. Речь идет о 1700 военных.
Решение о направлении войск в Восточную Европу уже было принято в Белом доме. Речь идет о 2 тысячах военных.
Заметьте Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США.
Новость дополняется