Рішення про скерування військ до Східної Європи вже ухвалили у Білому домі. Мовиться про 2 тисячі військових.
Зауважте Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США
Новина доповнюється
У МЗС Польщі заявили, що хочуть, аби сили США, які прибудуть у країну, залишились там на постійній основі з ротацією. Мовиться про 1700 військових.
Джерело:телеграм "Карточный Домик"
Рішення про скерування військ до Східної Європи вже ухвалили у Білому домі. Мовиться про 2 тисячі військових.
Зауважте Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США
Новина доповнюється