Маріуш Блащак – міністр оборони Польщі – привітав рішучі заходи стримування Росії. Він наголосив, що обговорював це з Ллойдом Остіном – міністром оборони США.
Зауважте Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США
Згідно з оголошеннями, 1,7 тисячі додаткових військ США перекинуть до Польщі. Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію в Україні. Ми проти будь-якої агресії щодо нашого сусіда,
– заявив Блащак.
Окрім того, 300 військових скерують до Німеччини.
Заява Білого дому
- Речниця Білого дому – Джен Псакі – заявила, що війська США не підуть в Україну.
- Штати відправляють війська у Східну Європу у межах дотримування своїх зобов'язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння партнерів у регіоні.
- У Білому домі наголосили: Джо Байден попереджав про це очільника Кремля Володимира Путіна.
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