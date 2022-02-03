Маріуш Блащак – міністр оборони Польщі – привітав рішучі заходи стримування Росії. Він наголосив, що обговорював це з Ллойдом Остіном – міністром оборони США.

Зауважте Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США

Згідно з оголошеннями, 1,7 тисячі додаткових військ США перекинуть до Польщі. Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію в Україні. Ми проти будь-якої агресії щодо нашого сусіда,

– заявив Блащак.

Окрім того, 300 військових скерують до Німеччини.

Заява Білого дому

Речниця Білого дому – Джен Псакі – заявила, що війська США не підуть в Україну.

Штати відправляють війська у Східну Європу у межах дотримування своїх зобов'язань за статтею 5 щодо підтримки та заспокоєння партнерів у регіоні.

У Білому домі наголосили: Джо Байден попереджав про це очільника Кремля Володимира Путіна.

Зверніть увагу! Єнс Столтенберг – генсек НАТО – заявив, що наразі не зафіксували ознак сповільнення накопичення сил Росії біля України.

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