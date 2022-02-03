Мариуш Блащак – министр обороны Польши – приветствовал решительные меры сдерживания России. Он подчеркнул, что обсуждал это с Ллойдом Остином – министром обороны США.
Заметьте Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США
Согласно объявлениям, 1,7 тысячи дополнительных войск США перебросят в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. Мы против любой агрессии в отношении нашего соседа,
– заявил Блащак.
Кроме того, 300 военных направят в Германию.
Заявление Белого дома
- Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что войска США не пойдут в Украину.
- Штаты отправляют войска в Восточную Европу в рамках соблюдения своих обязательств по статье 5 по поддержке и успокоению партнеров в регионе.
- В Белом доме подчеркнули: Джо Байден предупреждал об этом главу Кремля Владимира Путина.
Срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы России: смотрите видео