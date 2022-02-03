Мариуш Блащак – министр обороны Польши – приветствовал решительные меры сдерживания России. Он подчеркнул, что обсуждал это с Ллойдом Остином – министром обороны США.

Заметьте Байден давно обещал Путину, что перебросит в Европу дополнительные войска США

Согласно объявлениям, 1,7 тысячи дополнительных войск США перебросят в Польшу. Это сильный сигнал солидарности в ответ на ситуацию в Украине. Мы против любой агрессии в отношении нашего соседа,

– заявил Блащак.

Кроме того, 300 военных направят в Германию.

Заявление Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что войска США не пойдут в Украину.

Штаты отправляют войска в Восточную Европу в рамках соблюдения своих обязательств по статье 5 по поддержке и успокоению партнеров в регионе.

В Белом доме подчеркнули: Джо Байден предупреждал об этом главу Кремля Владимира Путина.

Обратите внимание! Йенс Столтенберг генсек НАТО заявил, что пока не зафиксировали признаков замедления накопления сил России возле Украины.

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