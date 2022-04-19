Произошло все во время пасхальной мессы в одной из церквей Варшавы.

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"Ой у лузі червона калина" в Варшаве

Накануне прихожанам раздали листочки с текстом песни. Впоследствии священник неожиданно достал колонку и на всю церковь включил песню "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка из Бумбокса.

Люди пели с удовольствием: взгляните на это эффектное видео

Добавим, "Ой у лузі червона калина" – гимн Украинских сечевых стрельцов. Сейчас он все чаще звучит как в Украине, так и за ее пределами. К примеру, недавно украинка спела эту песню вместе с 300 литовцами в Вильнюсе.

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