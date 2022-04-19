Сталося все під час великодньої меси в одній із церков Варшави. Напередодні парафіянам роздали листочки з текстом пісні.

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"Ой у лузі червона калина" у Варшаві

Згодом священник неочікувано витягнув колонку та на всю церкву увімкнув пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка з "Бумбоксу".

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Додамо, "Ой у лузі червона калина" – гімн Український січових стрільців. Зараз він все частіше лунає як в Україні, так і за її межами. До прикладу, нещодавно українка заспівала цю пісню разом з 300 литовцями у Вільнюсі.

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