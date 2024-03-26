Польша может поучиться у Турции, как реагировать на хамство Кремля

После того, как Польша не сбила российскую ракету, которая залетела на ее территорию, давайте поговорим о похожей ситуации, которая случилась в Турции.

Что такое политическое решение, и что такое 39 секунд

Еще в 2012 году Турция объявила, что будет сбивать все, что нарушает ее воздушное пространство или летит в сторону границы, не реагируя на сигналы.

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Решение было принято после того, как сирийцы сбили турецкий разведывательный самолет. После этого турки сбили пару сирийских аппаратов.

В начале октября 2015 года российская авиация из Сирии несколько раз нарушала воздушное пространство Турции, а также опасно сближалась с турецкими самолетами. В результате турецкий премьер-министр Ахмет Давутоглу приказал уничтожать все, что пересечет границу Турции.

Турки в полной мере осознавали, что российские самолеты не будут атаковать ничего на их территории. То есть угрозы не было, просто это такая форма великодержавного хамства со стороны Кремля.

Также россияне игнорировали требования Анкары не наносить удары по регионам Сирии, где проживают туркоманы.

В результате пара российских самолетов пересекла границу (есть участок, где узкий кусочек Турции вклинивается в территорию Сирии), один был сбит, но упал на территории Сирии. По российской версии, самолеты находились в небе Турции 6 секунд. По турецкой версии – 17,5 секунды.

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Далее было много скандалов: предупреждали турки россиян или не предупреждали, ракета атаковала самолеты на территории Турции или уже в Сирии и тому подобное. Россия ввела ограничения на турецкие товары, россияне оставили турецкие курорты (помню, идеальное было время). Пилоты, которые сбили российский самолет, 2016 года были арестованы в рамках дела о попытке военного переворота. Но это уже лирика.

Как НАТО может пригрозить России

если государство/блок устанавливает правила и жестко требует их выполнения, не имеет значения – 10 секунд или 39 секунд. Не имеет значения, какие могут быть последствия, если Россия явно неправа и хамит. Это вопрос политического решения.

Потому что НАТО и сама Польша имеют технические возможности сбивать российские ракеты. Турция решила сбивать. НАТО и поляки (ведь они могут действовать самостоятельно), как ранее румыны, решили уклоняться до последнего.

Это – наглядная демонстрация, что страны Восточной Европы не верят в получение помощи от Альянса в целом и старших товарищей, если начнется кризис. Что может быть хуже для военно-политического блока? Ведь при желании может быть по-другому.

Ракеты, врывающиеся в пространство НАТО, запускают самолеты Ту-95 и Ту-22М, взлетающие с базы "Оленья" в Мурманской области. Это 170 километров от границы с Финляндией и 200 километров от границы с Норвегией. Есть чем достать без особого напряжения.

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НАТО или группа стран теоретически могут открыто и прозрачно обозначить позицию: в следующий раз, когда российская ракета приблизится к воздушному пространству Альянса, не говоря уже о нарушении границ, будет без предупреждения нанесен удар по аэродрому "Оленья". Сугубо для обороны – для уничтожения носителей опасного оружия.

Можно прямо в Совете безопасности ООН такое озвучить, чтобы Небензя (постоянный представитель России при ООН – 24 Канал) опомнился. Опыт показывает, что Кремль резко сдает назад, когда видит серьезные намерения. Но это чисто теоретически конечно.