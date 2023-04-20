Следователи не исключают убийство. Об этом со ссылкой на польские СМИ пишет 24 Канал.
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Что известно о смерти двух украинцев в Лодзи
О трагическом случае стало известно вечером вторника, 18 апреля. Работодатель 36-летнего мужчины и 31-летней женщины известил службу экстренной помощи, что их не было на предприятии с пятницы.
Сначала в дом вызвали пожарных. Они силой проникли в квартиру на третьем этаже.
Затем нашли тела в глубокой стадии разложения – они были распухшие, частично гнилые, на них были пятна от дождя,
– отмечает издание.
Портал Lodz Nasz Miasto сообщил, что мужчина лежал в пляжной палатке на кровати, а женщина сидела в кресле. Угарного газа в помещении не обнаружили, однако, в одной из комнат был газовый обогреватель. На место вызвали полицию и скорую.
Правоохранители отметили, что выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В частности, провели проверку и опросили свидетелей.
Пока нельзя исключить причастность третьих лиц к содействию смерти женщины и мужчины. Оба граждане Украины,
– сообщила спикер муниципальной полиции в Лодзи Камила Совинская.
Чтобы установить причину смерти, произведут вскрытие. Родным умерших уже сообщили.
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Украинец, совершивший попытку самоподжога в Кракове, скончался в больнице
- Около 8 утра 13 апреля возле здания генерального консульства Украины в Кракове 63-летний мужчина совершил попытку самосожжения. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Об этом сообщили в МИДе.
- Пресофицер Главного управления городской полиции Петр Шпех отметил: "Человек, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя нерационально".
- Позже стало известно, что украинца прооперировали. Пострадавший был в критическом состоянии и, к сожалению, умер в больнице.