Следователи не исключают убийство. Об этом со ссылкой на польские СМИ пишет 24 Канал.

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Что известно о смерти двух украинцев в Лодзи

О трагическом случае стало известно вечером вторника, 18 апреля. Работодатель 36-летнего мужчины и 31-летней женщины известил службу экстренной помощи, что их не было на предприятии с пятницы.

Сначала в дом вызвали пожарных. Они силой проникли в квартиру на третьем этаже.

Затем нашли тела в глубокой стадии разложения – они были распухшие, частично гнилые, на них были пятна от дождя,

– отмечает издание.

Портал Lodz Nasz Miasto сообщил, что мужчина лежал в пляжной палатке на кровати, а женщина сидела в кресле. Угарного газа в помещении не обнаружили, однако, в одной из комнат был газовый обогреватель. На место вызвали полицию и скорую.

Правоохранители отметили, что выясняют причины и обстоятельства произошедшего. В частности, провели проверку и опросили свидетелей.

Пока нельзя исключить причастность третьих лиц к содействию смерти женщины и мужчины. Оба граждане Украины,

– сообщила спикер муниципальной полиции в Лодзи Камила Совинская.

Чтобы установить причину смерти, произведут вскрытие. Родным умерших уже сообщили.

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