Кровавое преступление произошло в ночь с 16 апреля в одной из квартир на улице Струга. Жертвами стали мать и ее 14-летняя дочь, а также еще одна женщина, проживавшая с ними.

Смотрите также Самоподжог украинца возле консульства в Кракове: мужчина скончался

Мать девочки скончалась на месте

Информация о трагических событиях, произошедших в ночь с 15 на 16 апреля в доме по улице Струга, 30, поступила в полицию около часу ночи. Они сразу отправились на место.

На месте стражи порядка обнаружили тело 37-летней женщины. У нее были травмы груди и шеи – предварительно от острого ножа. У 14-летней дочери убитой также были ранения груди, ее госпитализировали в больницу.

Окружной прокурор сообщил, что в этом здании находилась еще одна женщина. У нее были раны на руках, которые тоже, скорее всего, злоумышленник нанес ножом.

На место выехали прокурор и следственная группа. Как было установлено, мужчина, скорее всего, зашел в здание, чтобы ограбить. Очевидно, его обнаружила 37-летняя женщина, смертельно раненная ножом, а затем аналогичным образом он ранил ее 14-летнюю дочь, проснувшуюся от криков матери. Между тем возгласы разбудили еще одну женщину, на которую напал преступник,

– сказал прокурор города Радослав Врембяк.

Все трое пострадавших гражданки Украины. Они жили в доме по улице Струга вместе с 5 другими гражданами Украины. 14-летней девочке пришлось сделать операцию. Ее состояние тяжелое, но стабильное.

Подозреваемый был найден очень быстро

Полиция сразу начала разыскивать преступника. Подозреваемый был найден у здания в кустах и был весь в крови. Им оказался Виктор Р., 36-летний житель Легницы.

Во время обыска полицейские обнаружили у него окровавленный нож. Ранее Виктор уже находился в конфликте с законом и был судим за преступления против собственности.

Подозреваемый был арестован и доставлен в районную прокуратуру в Легнице, где ему предъявят обвинения в убийстве одного человека, покушении на убийство подростка и причинении телесных повреждений третьей потерпевшей.