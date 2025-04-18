Олаф Шольц в свое время также не давал разрешение на передачу Украине ракет Taurus, объясняя это нежеланием эскалировать войну в Украине. Как предположил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом, Россия вряд ли будет совершать агрессию против Германии.

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К Германии не будет никаких претензий

Свитан отметил, что сейчас немецкие войска располагаются в странах Балтии, что является правильным решением. Таким образом Германия сможет прикрывать и их, и Польшу и себя. Однако это длительный процесс.

Обратите внимание! Будущий возможный кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц выступает за предоставление Украине ракет Taurus, однако при условии, если этот вопрос будет согласован с европейскими партнерами.

Оптимальный вариант передачи ракет Taurus, по мнению военного эксперта, если закупить их без ограничений на использование.

Тогда после того, как мы этими ракетами накроем, допустим Кремль или отминусуем Керченский мост, у России к Германии не будет никаких претензий,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Это будет в большей степени психологическим ходом, который, как отметил Роман Свитан, нужно попытаться осуществить.

Однако Мерц правильно, по словам военного эксперта, не обращает внимания на обеспокоенность политиков из окружения Шольца. Именно поэтому Украина его поддержала.

Напомним, что генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш надеется, что Мерц все же откажется от идеи передачи Украине Taurus.

Немецкий политик считает, что будущий канцлер примет такое решение, когда ознакомится с "секретной информацией". Мирш объясняет свою позицию тем, что его политическая сила не хочет "способствовать эскалации" и "стать стороной войны".