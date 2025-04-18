Олаф Шольц у свій час також не надавав дозвіл на передачу Україні ракет Taurus, пояснюючи це небажанням ескалювати війну в Україні. Як припустив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан у розмові з 24 Каналом, Росія навряд буде вчиняти агресію проти Німеччини.

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До Німеччини не буде жодних претензій

Світан наголосив, що зараз німецькі війська розташовуються в країнах Балтії, що є правильним рішенням. У такий спосіб Німеччина зможе прикривати і їх, і Польщу і себе. Проте це тривалий процес.

Зверніть увагу! Майбутній можливий кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц виступає за надання Україні ракет Taurus, однак за умов, якщо це питання буде погоджено з європейськими партнерами.

Оптимальний варіант передачі ракет Taurus, на думку військового експерта, якщо закупити їх без обмежень на використання.

Тоді після того, яки ми цими ракетами накриємо, припустимо Кремль чи відмінусуємо Керченський міст, у Росії до Німеччини не буде жодних претензій,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Це буде більшою мірою психологічним ходом, який, як наголосив Роман Світан, потрібно спробувати здійснити.

Проте Мерц правильно, за словами військового експерта, не звертає уваги на занепокоєність політиків з оточення Шольца. Саме тому Україна його підтримала.

Нагадаємо, що генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш має надію, що Мерц все ж таки відмовиться від ідеї передачі Україні Taurus.

Німецький політик вважає, що майбутній канцлер ухвалить таке рішення, коли ознайомиться з "секретною інформацією". Мірш пояснює свою позицію тим, що його політична сила не хоче "сприяти ескалації" і "стати стороною війни".