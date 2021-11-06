Кроме того, вблизи памятника нашли баллончики с красками и аэрозолями. Там также был плакат.

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В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому

Ночью, 6 ноября, монумент главе польского государства Йозефу Пилсудскому и воинам-легионенерам в Кракове неизвестные люди раскрасили в цвета украинского флага, но в перевернутом виде: в верхней части желтый, внизу – синий.



В Польше памятник Пилсудскому раскрасили в "украинские" цвета / Фото Agencja Wyborcza​

Также вандалы нанесли на постамент букву N – якобы знак, который используют украинские националисты. Вблизи монумента установили плакат, на котором была надпись на украинском "Польша не только для господ", однако в нем допустили ошибки.



Возле монумента оставили плакат / Фото Agencja Wyborcza​

Памятник уже отмыли от краски. Продолжаются завершающие работы по уборке.

Возможная причастность украинцев к вандализму

Gazeta Krakowska уточняет, что правоохранители сомневаются, что это сделали украинцы.

Это не доказательство того, что злоумышленники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на установление лиц виновников, и выясняем обстоятельства преступления,

– рассказала инспектор Катажины Цисло.

Полицейские надеются, что записи камер наблюдения позволят найти вандалов.



Памятник уже очистили/ Фото Agencja Wyborcza​

Справка. Юзеф Пилсудский – польский политический деятель, создатель Польской военной организации. Участвовал в движении сопротивления против царской России. Вел агрессивную политику в отношении ЗУНР, но в 1919 перебросил на Украинский фронт армию генерала Галлера, которая предназначалась Антантой лишь для военных действий против большевиков. Поддерживал главу Директории УНР Симона Петлюру в борьбе против Советской России.