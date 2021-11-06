Крім того, поблизу пам'ятника знайшли балончики з фарбами та аерозолями. Там також був плакат.
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У Польщі невідомі розфарбували пам'ятник Пілсудському
Вночі 6 листопада монумент очільнику польської держави Йозефу Пілсудському та воїнам-легіоненерам у Кракові невідомі люди розфарбували в кольори українського прапора, однак у перевернутому вигляді: вгорі жовтий, внизу – синій.
У Польщі пам'ятник Пілсудському розфарбували в "українські" кольори / Фото Agencja Wyborcza
Також вандали нанесли на постамент літеру N – нібито знак, який використовують українські націоналісти. Поблизу моменту встановили плакат, на якому був напис українською "Польща не тільки для панів", однак у ньому допустили помилки.
Біля монумента залишили плакат / Фото Agencja Wyborcza
Пам'ятник вже відмили від фарби. Тривають завершальні роботи з прибирання.
Можлива причетність українців до вандалізму
Gazeta Krakowska уточнює, що правоохоронці сумніваються, що це вчинили українці.
Це не доказ того, що зловмисники були українцями. Ми проводимо заходи, спрямовані на встановлення осіб винуватців, і з'ясовуємо обставини злочину,
– розповіла інспекторка Катажини Цісло.
Поліцейські сподіваються, що записи камер спостереження дозволять знайти вандалів.