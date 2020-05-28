В Польше обнаружили тела двух утонувших украинцев, их искали больше недели

В Польше в озере обнаружили тела двух украинцев. Они пропали еще 17 мая, а их поиски продолжались неделю.

Где и когда исчезли украинцы

Двое украинцев 31 и 36 лет, приехавших в Польшу на работу, исчезли еще 17 мая у озера Нововарпинское, что в южной части в Щецинском заливе, вблизи города новое Варпно. Они арендовали лодку. После этого отправились на закупки в магазин. Полиция установила, что украинцы были в магазине, и после этого их никто не видел, сообщает 24kurier.

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Поиски начались, когда 18 мая владелец лодки обратился в полицию. Ведь мужчины не вернули лодку в указанное время. В понедельник, 25 мая, полиция обнаружила лодку на берегу озера.

Город Нове Варпно, где произошла трагедия, на границе с Германией

Проблемы с поиском

Проблемы с поиском двух украинцев заключались в том, что само озеро довольно заиленное. При этом полиция не исключала варианта, что двое мужчин могли незаконно перебраться в Германию. Однако эту версию впоследствии отвергли, ведь оба не выходили на связь с родней.

Тела обоих мужчин в озере обнаружили во вторник, 26 мая.

Однако полиция до сих пор не знает, что произошло. Отмечается, что 17 мая, когда исчезли мужчины, в этом регионе был сильный ветер. Поэтому они могли перевернуться, не справившись с управлением лодки.