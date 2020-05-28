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У Польщі виявили тіла двох затонулих українців, їх шукали понад тиждень

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Рятувальники у пошуку українців на озері в Польщі
Рятувальники у пошуку українців на озері в Польщі / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach

У Польщі в озері виявили тіла двох українців. Вони зникли ще 17 травня, а їх пошуки тривали тиждень.

Де і коли зникли українці

Двоє українців 31 та 36 років, які приїхали до Польщі на роботу, зникли ще 17 травня біля озера Нововарпінське, що у південній частині в Щецинській затоці, поблизу міста Нове Варпно. Вони орендували човен. Після цього відправилися на закупи в магазин. Поліція встановила, що українці були в магазині, та після цього їх ніхто не бачив, повідомляє 24kurier

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Пошуки розпочалися, коли 18 травня власник човна звернувся до поліції. Адже чоловіки не повернули човен у зазначений час. У понеділок, 25 травня, поліція виявила човен на березі озера.

Проблеми з пошуком

Проблеми з пошуком двох українців полягали в тому, що саме озеро є доволі замулене. При цьому поліція не відкидала варіанту, що двоє чоловіків могли незаконно перебратися в Німеччину. Однак цю версію згодом відкинули, адже обоє не виходили на зв'язок з ріднею.

Тіла обох чоловіків в озері виявили у вівторок, 26 травня.

Однак поліція і досі не знає, що сталося. Зазначається, що 17 травня, коли зникли чоловіки, в цьому регіоні був сильний вітер. Тож вони могли перекинутися, не справившись з управлінням човна.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини Польщі Жертви Заробітчани
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