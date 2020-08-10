В Польше обновили правила въезда для украинцев: кого теперь пускают без обсервации
В Польше обновили перечень категорий украинцев, которые при въезде могут не проходить обсервацию. Среди них – родственники граждан Европейского Союза и лица, которые обучаются в Польше.
Если вы прилетаете в Польшу самолетом, имеете право не проходить обязательную обсервацию, об этом сообщает посольство Украины в Польше.
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По решению польских властей, лица, которые пересекают границу с территории государства, где зафиксировано значительное распространение COVID-19, подлежат обязательной 14-дневной обсервации/самоизоляции.
Отныне при въезде на территорию Польши обсервацию могут не проходить такие категории украинцев:
- водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и которые въезжают на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;
- инспекторы морской администрации;
- лица, выполняющие на территории Республики Польша работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический секторы);
- пассажиры воздушных судов, которые осуществляют международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, не подпадающего под запрет воздушного движения.
- пассажиры судов, которые курсируют, не заплывая в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве;
- лица, которые учатся в Польше (учащиеся, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также ученые, которые проводят исследования на территории Польши;
- работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта;
- лица, которые работают на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;
- члены семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;
- лица, которые имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, а также члены их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита по ее территории.