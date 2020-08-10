В Польше обновили перечень категорий украинцев, которые при въезде могут не проходить обсервацию. Среди них – родственники граждан Европейского Союза и лица, которые обучаются в Польше.

Если вы прилетаете в Польшу самолетом, имеете право не проходить обязательную обсервацию, об этом сообщает посольство Украины в Польше.

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По решению польских властей, лица, которые пересекают границу с территории государства, где зафиксировано значительное распространение COVID-19, подлежат обязательной 14-дневной обсервации/самоизоляции.

Отныне при въезде на территорию Польши обсервацию могут не проходить такие категории украинцев: