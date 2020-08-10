У Польщі оновили перелік категорій українців, які при в'їзді можуть не проходити обсервацію. Серед них – родичі громадян Європейського Союзу та особи, які навчаються у Польщі.

Якщо ви прилітаєте до Польщі літаком, маєте право не проходити обов'язкову обсервацію, про це повідомляє посольство України в Польщі.

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За рішенням польської влади, особи, які перетинають кордон з території держави, де зафіксовано значне поширення COVID-19, підлягають обов’язковій 14-денній обсервації/самоізоляції.

Відтепер при в'їзді на територію Польщі обсервацію можуть не проходити такі категорії українців: