У Польщі оновили правила в'їзду для українців: кого тепер пускають без обсервації
У Польщі оновили перелік категорій українців, які при в'їзді можуть не проходити обсервацію. Серед них – родичі громадян Європейського Союзу та особи, які навчаються у Польщі.
Якщо ви прилітаєте до Польщі літаком, маєте право не проходити обов'язкову обсервацію, про це повідомляє посольство України в Польщі.
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Відтепер при в'їзді на територію Польщі обсервацію можуть не проходити такі категорії українців:
- водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов’язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в’їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов’язків;
- інспектори морської адміністрації;
- особи, які виконують на території Республіки Польща роботу, пов’язану з реалізацією стратегічних інвестиційних проектів у сфері енергетики (нафтогазовий, електроенергетичний сектори);
- пасажири повітряних суден, які здійснюють міжнародний переліт з аеропорту, розташованого на території держави, що не підпадає під заборону повітряного руху.
- пасажири суден, які курсують, не запливаючи у порти третіх країн, між портами держав-членів Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір;
- особи, які навчаються у Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти) а також, науковці, які проводять дослідження на території Польщі;
- працівники дипломатичних та консульських установ, представники міжнародних організацій та члени їхніх сімей, а також інші особи, які перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта;
- особи, які працюють на сільськогосподарських підприємствах, розташованих у прикордонних територіях обох країн;
- члени родин (подружжя, діти) громадян Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) - Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі;
- особи, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, а також члени їхніх родин (подружжя, діти), які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією.