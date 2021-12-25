Как минимум, такую ​​позицию высказал глава партии Prawo i Sprawiedliwość ("Закон и Справедливость") Ярослав Качиньский. Именно эта партия, заметим, является правящей в Польше.

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Лидер правящей партии Польши озвучил необычное обвинение в сторону Германии

Глава правящей партии Польши "Закон и Справедливость" Ярослав Качиньский обвинил Германию в стремлении превратить Евросоюз в некий "четвертый рейх".

Важно: слова, заметим, довольно резкие, ведь намекают на Третий Рейх Адольфа Гитлера, завоевавшего Польшу во время Второй мировой войны.

Так вот, Качиньский заявил, что:

Новое германское правительство Олафа Шольца хочет подчинить себе поляков и лишить их права на самоопределение.

Однако не все страны ЕС "в восторге от перспективы построения немецкого четвертого рейха на базе Европейского Союза".

Если бы мы, поляки, согласились на такое современное подданство, то были бы унижены всевозможными способами,

– сказал глава "ЗиС".

И добавил, что Германия проводит политику, приближающую Евросоюз к федеративным устоям устройства, а Польша, мол, видит его как объединение совершенно независимых государств.

О разногласиях ЕС и Польши следует помнить следующее:

Варшава отказалась признать верховенство права ЕС над национальным законодательством – за что получила ежедневный штраф.

Но премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверяет, что его страна выходить из ЕС не планирует. Такую же позицию высказывали и люди на митингах.