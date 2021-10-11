Многолюдные проевропейские митинги состоялись также в Гданьске, Познани и Кракове. К этому граждан побудил Конституционный суд Польши.

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Судьи постановили, что польское законодательство имеет приоритет над европейским.

"Это тихий выход Польши из ЕС. 17 лет назад мы, как общество, заявили на референдуме, что поддерживаем вступление в европейское объединение", – заявил протестующий Роберт Галемба.



Поляки защищают свое право остаться в ЕС / Фото Michał Dukaczewski, RMF

Как отреагировали в ЕС

Сыты по горло не только рядовые поляки и польские оппозиционные партии, но и представители всех структур ЕС и отдельных государств-участниц.

"Приоритет европейского права является ключевым для интеграции Европы и сосуществования", – заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

Почему возник спор

Спор между Брюсселем и Варшавой начался еще в 2015 году, когда к власти в Польше пришла консервативная партия "Право и справедливость".

С тех пор эта политсила вместе с президентом Анджеем Дудой, который является ее членом, пытаются взять под свой контроль судебную ветвь власти.



Анджей Дуда пытается взять под свой контроль судебную ветвь власти / Фото Getty Images

Для этого уже приняли 2 Закона: О судах общей юрисдикции и о Верховном суде.

Первый дает право министру юстиции назначать в суды общей юрисдикции. Другой – инициировал создание дисциплинарной комиссии при Верховном суде, которую фактически контролирует парламент, где абсолютное большинство имеет "Право и справедливость".

Таким образом, польская правящая партия получила возможность назначить в судебные органы лояльных к себе работников.

У нас сложилась такая ситуация, когда суд, который состоит из нелегальных судей, штампует решения, которые власть считает необходимыми для продвижения собственной повестки дня,

– заявил профессор права Томаш Тадеуш.

Еврокомиссия подала в суд ЕС

Такие действия польских властей побудили Брюссель к решительным действиям. Сначала ее призвали отменить спорные нормативные акты, угрожая санкциями. Когда Варшава отказалась, то Еврокомиссия подала в суд ЕС.

"Мы являемся защитниками верховенства права в Евросоюзе и стараемся действовать как защитники межгосударственных соглашений. Мы открываем диалог со странами-участницами ЕС, но если он не помогает, как в этом случае, то подаем в суд", – заявил Верховный комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейнолдс.

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Суд ЕС летом 2021 года постановил заморозить действия польской дисциплинарной комиссии на основании того, что ее функционирование противоречит европейским договорам в сфере права.

Варшаву обязали привести польское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Зато власти страны обратились за разъяснением постановления суда ЕС в польский Конституционный суд. Там председательствует назначенная руководящей партией Юлия Пшилембская.

Она и решила, что польское законодательство имеет приоритет над европейским.

Органы Евросоюза действуют вне пределов своих полномочий, предоставленных Республикой Польша ЕС. Конституция является высшим законом в Польской Республике, она имеет приоритет в применении,

– отметила Юлия Пшилембскаz.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что такое решение Конституционного суда не означает стремление Польши выйти из ЕС. Оно лишь защищает право государства проводить собственную судебную реформу.



Матеуш Моравецкий уже отреагировал на решение суда / Фото Government of Poland

В ответ Еврокомиссия объявила о намерении подать очередной иск в Суд ЕС о привлечении Варшавы к ответственности за нарушение европейских норм в сфере верховенства права и независимого функционирования судебной ветви власти.

Также Брюссель обещает заморозить выделение денег из бюджета ЕС на реализацию проектов в Польше. В частности, и почти 2 миллиарда евро для восстановления польской экономики после пандемии COVID-19.

Пойдет ли польская власть на уступки Еврокомиссии под давлением санкций или наоборот будет двигаться в сторону выхода из ЕС? Пока этого не прогнозируют ни в Брюсселе, ни в Варшаве.