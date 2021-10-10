Кроме польской столицы, акции также состоялись в Кракове, Познани и Вроцлаве. Участие в мероприятии приняли оппозиционные политики и общественные активисты.

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Самая масштабная акция состоялась на Замковой площади в Варшаве.

В частности, туда пришел экс-президент Евросовета и лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Накануне он призвал людей принять участие в мероприятии и спасать Польшу.

Группа перебранцев в судейских тогах по приказу лидера правящей партии Ярослава Качиньского – 24 канал) с нарушением конституции решила вывести Польшу из ЕС,

– подчеркнул Туск.

Акция "Остаюсь в ЕС" в Варшаве / Фото Donald Tusk и Rafał Trzaskowski

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