Кроме польской столицы, акции также состоялись в Кракове, Познани и Вроцлаве. Участие в мероприятии приняли оппозиционные политики и общественные активисты.
Заметьте Глава Европарламента допустил возможность блокирования выплат Польше из бюджета ЕС
Самая масштабная акция состоялась на Замковой площади в Варшаве.
В частности, туда пришел экс-президент Евросовета и лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Накануне он призвал людей принять участие в мероприятии и спасать Польшу.
Группа перебранцев в судейских тогах по приказу лидера правящей партии Ярослава Качиньского – 24 канал) с нарушением конституции решила вывести Польшу из ЕС,
– подчеркнул Туск.
Акция "Остаюсь в ЕС" в Варшаве / Фото Donald Tusk и Rafał Trzaskowski
Новость дополняется