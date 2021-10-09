Это случилось после решения Конституционного суда Польши о признании преимущества национального законодательства над европейским правом. Об этом Сассоли рассказал в интервью итальянскому изданию.
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Сассоли предложил рассмотреть блокировки выплат Польши
Политик объяснил, что Еврокомиссия ведет с польскими властями переговоры по основополагающим принципам, несоблюдение которых может заблокировать утверждении плана восстановления страны.
Европарламент боролся за принятие постановления о распределении бюджета (Евросоюза – 24 канал) в зависимости от соблюдения принципа верховенства права. Думаю, что пришло время оценить его конкретное применение,
– заявил Сассоли.
Глава Еврокомиссии заявил, что происходит наступление на ценности Евросоюза. Именно поэтому нужна "очень жесткая реакция".
Это случилось после решения Конституционного суда Польши, от 7 октября 2021 года. Суд решил, что европейское право не может быть выше национального законодательства. В ЕС это решение назвали вызовом принципам Союза и пригрозили последствиями.
Споры между Польшей и Евросоюзом: коротко о причинах
- Отношения Польши с ЕС напряженное из-за критики Брюсселем попыток польского правительства расширить контроль над судебной ветвью власти в стране. В 2019 году даже шла речь о возможном исключении страны из ЕС.
- В 2020 году в Польше приняли закон, по которому можно наказывать судей, которые ставят под сомнение законность решений или кадровые назначения.
- В ЕС возмутились таким решением и заявили, что это нарушает права судей и принципы независимости судебной системы.
- Более того, суд Евросоюза обязал Польшу немедленно остановить применение национальных положений, в которых говорится о полномочиях Дисциплинарной палаты Верховного Суда. В то же время граждане Польши бастовали, так как не хотят, чтобы в судебную систему вмешивались.