Це трапилось після рішення Конституційного суду Польщі щодо визнання переваги національного законодавства над європейським правом. Про це Сассолі розповів в інтерв'ю італійському виданню.

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Сассолі запропонував розглянути блокування виплат Польщі

Політик пояснив, що Єврокомісія веде з польською владою перемовини щодо основоположних принципів, недотримання яких може заблокувати затвердження плану відновлення країни.

Європарламент боровся за ухвалення постанови про розподіл бюджету (Євросоюзу – 24 канал) залежно від дотримання принципу верховенства права. Думаю, що прийшов час оцінити його конкретне застосування,

– заявив Сассолі.

Глава Єврокомісії заявив, що відбувається наступ на цінності Євросоюзу. Саме тому потрібна "дуже жорстка реакція".

Це трапилось після рішення Конституційний суду Польщі, від 7 жовтня 2021 року. Суд вирішив, що європейське право не може бути вище національного законодавства. У ЄС це рішення назвали викликом принципам Союзу і пригрозили наслідками.

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